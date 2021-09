Bernsteins Candide in Münster

Leonard Bernsteins Musiktheaterwerk Candide beginnt in Westfalen. Nun ist es am Theater Münster in einer konzertanten Fassung zu erleben. Premiere ist am 4. September. Barbara Overbeck hat mit dem Dramaturgen gesprochen.

