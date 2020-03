Audio: Musik gegen das Virus

Während in ganz Europa alle Konzerte abgesagt werden, singen Menschen - unter anderem in Italien - am Fenster gegen Isolation und Einsamkeit. Musikpsychologe Stefan Kölsch über die Bedeutung von Musik in der Coronakrise. | audio