5000 Komponistinnen in der "Big List" im Netz vereint

In den letzten Jahren ist in London eine Komponistinnen-Enzyklopädie mit tausenden von Einträgen entstanden. Aufgebaut hat sie die Sopranistin Gabriella di Laccio, und zwar fast im Alleingang. In der Corona-Zeit hat sie "Donne, Women in Music" komplett überarbeitet und neu an den Start gebracht. Warum, hat sie Desirée Löffler erzählt.

