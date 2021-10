75 Jahre Hochschule für Musik Detmold

Audio: Musiktheater "Il canto s’attrista, perché" von Salvatore Sciarri

Tief in die griechische Mythologie entführt das neue Musiktheater-Stück von Salvatore Sciarrino, eine Auftragskomposition der Opernhäuser Klagenfurt und Wuppertal. Premiere ist am 3. Oktober in Leverkusen. Daniel Frosch war bei den Proben. | audio