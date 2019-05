100 Jahre Bochumer Symphoniker

Audio: "ÜberLebensmittel" in der DASA Dortmund

WDR 3 Kultur am Mittag. . 04:01 Min. . WDR 3.

Lebensmittel per Touchscreen vor dem Müll retten oder mit globalen Parametern von Produktion und Logistik jonglieren, in Form animierter Tortendiagramme. Die Ausstellung "ÜberLebensmittel" macht Station in der DASA. Ein Beitrag von Peter Backof. | audio