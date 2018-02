Schauspiel Dortmund: "Das Internat" von Ersan Mondtag

WDR 3 Theaterrezension | 10.02.2018 | 07:37 Min.

Der Theater-Shooting-Star Ersan Mondtag inszeniert erstmals in NRW. Am Theater Dortmund erzählt er in "Das Internat" von 17 Jungen, die gemeinsam leben und lernen - eine romantische Gemeinschaft? Stefan Keim berichtet.

Audio Download .