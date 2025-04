Audio: Villa Hügel zeigt Werke aus 21 Ruhr-Kunst-Museen

Westart | WDR. . 04:29 Min. . WDR Online.

Das Ruhrgebiet ist reich an Kunstschätzen. Große Häuser wie das Museum Folkwang in Essen sind bekannt, doch es gibt auch kleinere Museen, die oft eher untergehen. Das will eine Ausstellung in der Villa Hügel in Essen nun ändern, berichtet Berit Hempel. | audio