Audio: Zwischenruf - Freier Eintritt reicht nicht

WDR 3 Resonanzen | 27.12.2018 | Länge: 03:30 Min.

Ab Neujahr ist der Eintritt in die Dauerausstellungen der städtischen Museen in Dortmund frei. In Köln dürfen Jugendliche bis 18 Jahren künftig kostenlos ins städtische Museum. Eine gute Idee? Michael Köhler hat Zweifel. | audio