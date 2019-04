Audio: Weltkinderbuchtag glänzt mit Vielfalt

Seit der Metoo-Debatte und der Gender-Diskussion hat auch der Kinderbuchmarkt einiges in dieser Sparte zu bieten: Titel, die sich explizit an Mädchen oder auch an Jungen wenden. Ein Gespräch mit Ana Schotte. | audio