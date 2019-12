Streaming Dienste im Konkurrenzkampf

WDR 3 Resonanzen. . 05:12 Min. . Verfügbar bis 22.12.2020. WDR 3.

2019 haben Apple und Disney neue Streamingdienste gestartet: Der Markt ist so massiv in Bewegung, dass in Hollywood die so genannten "Streaming Wars" das bestimmende Thema geworden sind. Der Erfolg von Netflix hat die Unterhaltungsgiganten so sehr überrollt, dass sie jetzt mit großen Investitionen und Kampfpreisen nachziehen. Autorin: Katharina Wilhelm

Audio Download .