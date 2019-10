Soundtrack zur Alltagsflucht

WDR 3 Resonanzen.

Der Erfolg der Indieband "Cigarettes After Sex" ist erstaunlich: Manche ihrer Songs wurden bei Spotify & Co über 50 Millionen mal angeklickt. Das neue Album "Cry" klingt exakt so zeitlos wie der Vorgänger - und erzählt trotzdem unfreiwillig sehr viel über diese Popgegenwart, findet Ina Plodroch.

