Audio: WDR 5 Westblick Ganze Sendung (02.11.2018)

WDR 5 Westblick | 02.11.2018 | Länge: 29:04 Min.

Themen: Höcke in Bottrop - Streit in der NRW-AFD, Interview mit Simone Baum (NRW-CDU Werte-Union), Kokerei in Bottrop verägert die Anwohner, Urteil zum Schüler-Prozeß in Lünen, Panorama, Auslaufen eines Bundesförderpramms für Langzeitarbeitslose - was kommt danach?; Moderation: Edda Dammüller. | audio