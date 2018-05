Audio: Neues Afrika-Musikfestival in Essen

WDR 3 Resonanzen | 25.05.2018 | Länge: 08:25 Min.

In Essen beginnt heute das Weltmusikfestival "Sounds of Africa" mit dem Schwerpunkt Westafrika. Eine Region, die in kultureller Hinsicht besonders lebhaft ist, sagt Babette Nierenz, musikalische Leiterin des Festivals. | audio