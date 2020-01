Kultur im Iran leidet unter den Sanktionen

WDR 3 Resonanzen. . 09:36 Min. . Verfügbar bis 14.01.2021. WDR 3.

Angesichts der Proteste im Iran hat Präsident Hassan Ruhani zu einem grundlegenden Wandel der Politik in seinem Land aufgerufen. Wer sind die Protestierenden, was sind ihre Forderungen und welche Rolle spielen Künstler in der Bewegung? Gespräch mit Aria Adli, Professor für Sprachwissenschaften an der Universität Köln mit persischen Wurzeln.

