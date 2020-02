Kontroverse Serie - "Hunters"

WDR 3 Resonanzen. . 03:35 Min. . Verfügbar bis 26.02.2021. WDR 3.

Nazis planen das Vierte Reich in den USA. Sie sitzen in den Schaltzentralen der Macht. Ehemalige KZ-Häftlinge und Komplizen jagen die alten Schergen des NS Regimes. Die Serie "The Hunters" wirft die Frage auf: Kann man Böses mit Bösem vergelten?

Audio Download .