Audio: Mehr Ethik wagen - in der Digitalisierung

WDR 3 Resonanzen | 14.05.2018 | Länge: 03:37 Min.

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier fordert eine Ethik der Digitalisierung. Mehr Moral in Bits und Bytes? Oder was kann damit genau gemeint sein? Das fragt sich Wofgang Meyer in seinem Zwischenruf. | audio