Bäume im Strafraum

WDR 3 Resonanzen. . 07:01 Min. . Verfügbar bis 09.09.2020. WDR 3.

Das Kunstprojekt "For Forest" will auf die Krise unserer Umwelt und des Waldes aufmerksam machen. Dazu hat der Schweizer Künstler Klaus Littmann Bäume ins Wörthersee-Stadion in Klagenfurt gepflanzt. Nun hat er Fans - genauso wie Gegner.

