open sounds mit Ilka Geyer 'Bodily Functions'

WDR 3 Open Sounds. . 02:00:47 Std. . Verfügbar bis 06.03.2021. WDR 3.

Der eigene Körper als Klangquelle beschäftigt uns in dieser Ausgabe von open sounds. Über die Stimme wird viel geredet, Fingerschnipsen und Klatschen sind weit verbreitet, aber es gibt auch noch verschiedene andere Eigenschaften des Körpers, die genutzt werden, um damit Klänge zu erzeugen. Möglichkeiten dafür sind die direkte Mikrofonierung von Geräuschen des Körpers und auf dem Körper. Aber auch die Sonifikation, also die Übersetzung von Daten in Klang, ist ein Weg, Sounds, die mit dem Körper i