open sounds: Inter Artes et Naturam

WDR 3 Open Sounds. . 02:00:05 Std. . Verfügbar bis 23.01.2021. WDR 3.

Angela Bischoffstrate stellt in WDR 3 open sounds Produktoinen vor, die sich in unterschiedlichen Formaten und Spielweisen der Sprache der Tiere, ihrer Musikalität und Symbolkraft annähern - in Klangbildern, Tongedichten und Performances, durch instrumentale Wechselspiele, mechanische oder elektronische Assimilationen.