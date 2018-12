Audio: Molocular Meditation - Jan St. Werner mit Mark E. Smith

WDR 3 Open Sounds | 25.01.2018 | Länge: 21:59 Min.

Im Alter von 60 Jahren ist der britische Musiker Mark E. Smith am Mittwoch gestorben. Bei WDR 3 wirkte der Frontmann der Band The Fall im Jahr 2016 in einer Komposition von Jan St. Werner (Mouse on Mars) für das Studio Akustische Kunst mit. Smiths Stimme durchdringt das rund zwanzigminütigen Stück "Molocular Meditation" und stellt seine Meisterschaft in pointierter Übellaunigkeit unter Beweis. | audio