Zwischenruf: Wem gehört die friedliche Revolution?

Um die Frage, wer eigentlich wesentlich zum friedlichen Umsturz 1989 in der DDR beigetragen hat, ist ein Historikerstreit entbrannt. Der Konflikt sagt aber auch viel über die Gemütsverfassung in Ostdeutschland aus, sagt Wolfgang Stenke in seinem Zwischenruf.

