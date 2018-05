Audio: Zeitlupe: Heimkehr in die Stille

WDR 3 Mosaik | 08.05.2018 | Länge: 04:02 Min.

In der Mosaik-Rubrik "Zeitlupe" kehrt die Autorin Andrea Klasen heim in die Stille: nach Wittgenstein, wo es so viel Wald gibt wie nirgends sonst in Deutschland. | audio