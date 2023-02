Zum Tod von Jürgen Flimm: Carsten Brosda erinnert sich

Audio: Die Altsaxfonistin Angelika Niescier erhält den WDR-Jazzpreis 2023

Am Abend (4.2.) wird im Theater Gütersloh der WDR Jazzpreis 2023 vergeben. Er geht an die Sängerin Maryam Akhondy, das Inda-Gymnasium in Aachen und an die Saxofonistin Angelika Niescier. Mit ihr hat Kornelia Bittmann vor dem Preisträgerkonzert gesprochen. | audio