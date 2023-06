Audio: Zukunft des Bauens: Das Lohwald-Haus in Essen und eine Bilanz

WDR 3 Mosaik. . 05:44 Min. . WDR 3.

Der "Tag der Architektur" findet an diesem Wochenende in NRW statt. Cornelia Wegerhoff war im ganzen Land unterwegs, um einige Beispiele zukunftsweisender Bauprojekte vorzustellen, unter anderem das Lohwald-Haus in Essen - eine Bilanz. | audio