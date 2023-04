Audio: Andreas Rödder über konservative Grundwerte

WDR 3 Mosaik. . 05:29 Min. . WDR 3.

Die CDU arbeitet seit ihrer Niederlage der Bundestagswahl an einem neuen Grundsatzprogramm. Andreas Rödder ist Historiker und Leiter der CDU-Grundwertekommission. Raoul Mörchen hat ihn gefragt, was konservative Grundwerte in der Praxis bedeuten. | audio