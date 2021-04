Vor 125 Jahren: Vorstellung des Kinematographen in Köln

Die erste öffentliche Filmvorführung des "Cinématographe" der Brüder Lumière in Deutschland fand am 20.4.1896 in der Kölner Stollwerck-Fabrik statt. Wolfgang Meyer erinnert an die Zeit, als die Bilder laufen lernten.

