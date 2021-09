Audio: Mein 9/11: Ute Lemper erinnert sich

Der Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 hat die Welt verändert. Die Musicaldarstellerin Ute Lemper war in New York, als die Flugzeuge in die Türme flogen. Im Mosaik erzählt sie, wie sie die Ereignisse in Erinnerung behalten hat. | audio