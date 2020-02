Uraufführung am Schauspiel Köln: "Verhaftung in Granada"

Regisseur Nuran David Calis bringt für das Kölner Schauspiel die Geschichte des türkischstämmigen Autors Dogan Akhanli auf die Bühne. Akhanli hat in türkischen Gefängnissen gesessen und Folter erlebt. Seine Erfahrungen hat er in dem Buch "Verhaftung in Granada" aufgearbeitet. Stefan Keim berichtet.

