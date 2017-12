Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Ausstellung fordert Respekt der Religionen

WDR 3 Kultur am Mittag | 05.12.2017 | Länge: 06:45 Min.

Die vom Staatspräsident höchstpersönlich neben Würdenträgern aus dem Nahen Osten eröffnete Pariser Ausstellung will an keine religiösen Empfindlichkeiten rühren. Aber das orientalische Christentum in all seinen Facetten zeigen, historisch, kultisch und kulturell. Und vor allem unterstreichen, welch wichtigen Anteil es trotz seines Minderheitenstatus ab der arabischen Eroberung im 7. Jahrhundert an der Geschichte dieser Region hatte. Ein Bericht von Sabine Mann. | audio