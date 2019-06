Ulrich Erben im Bottroper Quadrat

Audio: Die Familie Offenbach im MiQua

WDR 3 Forum. . 54:53 Min. . WDR 3.

Das Miteinander von Juden und Christen in Köln hat nicht nur eine wechselhafte, sondern auch eine leidvolle Geschichte, die in zahlreichen historischen Quellen ebenso dokumentiert ist wie im archäologischen Gedächtnis der Stadt Köln. Der 200. Geburtstag des in Köln geborenen deutsch-französischen Komponisten Jacques Offenbach ist nicht nur ein würdiger Anlass, sich auf Spurensuche zu begeben | audio