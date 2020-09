Audio: "Kausalkonsequenz": Alicja Kwade stellt in Neuss aus

Die renommierte Berliner Künstlerin Alicja Kwade befragt in ihren skulpturalen Arbeiten die Welt und was sie zusammenhält. Wann ist ein Stein ein Stein? Wer sagt, was Zeit ist? Die Langen Foundation in Neuss zeigt eine umfangreiche Ausstellung. Claudia Dichter war dort. | audio