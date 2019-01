Audio: Platanenpower

WDR 3 Mosaik | 29.01.2019 | Länge: 04:27 Min.

In der Zeitlupe fragt sich Burkhard Spinnen, was er denken soll, angesichts zwei gefällter Bäume in Münsters Hansaviertel, was eine Protestwelle ausgelöst hat. Lieber Himmel, was für ein Lärm. | audio