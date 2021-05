Audio: Warum sollen Frauen nicht predigen dürfen?

Zwölf Katholikinnen in Deutschland, machen in diesen Tagen etwas, was sie laut Amtskirche nicht dürfen: sie predigen! Sie protestieren damit für eine geschlechtergerechte Kirche und Reformen. Eine von ihnen ist Ulrike Göken-Huismann. Sie predigt in der Düsseldorfer Maxkirche. | audio