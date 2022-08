Start der Serie "House of the Dragon"

WDR 3 Mosaik. . 06:18 Min. . Verfügbar bis 19.08.2023. WDR 3. Von Julian Ignatowitsch.

Am Montag startet auf Sky Deutschland "House of the Dragon", die mit Spannung erwartete Vorgeschichte zur Erfolgsserie "Game of Thrones". Ob das Prequel gelungen ist, weiß Serienexperte Julian Ignatowitsch.

Audio Download .