Skandalträchtige Musik seit 1945

WDR 3 Mosaik. . 05:00 Min. . Verfügbar bis 16.12.2023. WDR 3. Von Michael Struck-Schloen.

Der Skandal hat in der Musik eine lange Tradition: Eine Oper führte zur Revolution im heutigen Belgien, eine Wagner-Inszenierung sorgte in Düsseldorf für lauten Protest. Michael Struck-Schloen erinnert an musikalische Aufreger in NRW.

