Serie: Orte der Literatur (1) - Literaturhaus Bonn

WDR 3 Mosaik. . 04:20 Min. . Verfügbar bis 10.01.2023. WDR 3.

In der WDR 3 Mosaik-Serie stellen wir Kulturstätten vor, an denen für Literatur begeistert wird. Mit dabei: auch solche Orte, an denen man Literatur vielleicht nicht sofort vermutet. Am Literaturhaus Bonn natürlich schon, Susanne Wankell war dort.

Audio Download .