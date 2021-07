Audio: "When We Were Monsters" im Haus Mödrath

WDR 3 Mosaik. . 06:17 Min. . WDR 3.

Das Haus Mödrath in Kerpen wird mit Video-und Soundinstallationen des britischen Künstlers James Richards bespielt. In der Ausstellung "When We Were Monsters" geht es um menschliche Abgründe. Nichts für schwache Gemüter, meint unsere Kulturrezensentin Claudia Dichter. | audio