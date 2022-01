Audio: Frühe Werke von Thomas Schütte in Neuss

WDR 3 Mosaik. . 05:37 Min. . WDR 3. Von Claudia Dichter.

Auf Biennalen, bei der Documenta und in weltweit bedeutenden Museen hat der in Düsseldorf lebende Bildhauer Thomas Schütte seine Arbeiten ausgestellt. Werke aus der Anfangszeit des 67-Jährigen sind jetzt in der Skulpturenhalle in Neuss zu entdecken. Gespräch mit WDR 3 Kunstkritikerin Claudia Dichter | audio