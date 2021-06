Schauspielerin Roxana Samadi zu "Juicer"

Joshua Sobol - Der große Wind der Zeit

Die Geschichte der Familie Ben-Chaim ist auch die Geschichte Israels der letzten 100 Jahre. Die erstaunlichste Figur ist sicher Eva, eine Tänzerin, die in den dreißiger Jahren in Berlin erlebt, wie die Nazis an die Macht kommen und sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen kann. Eine wilde Familiensaga über vier Generationen.