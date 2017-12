Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Serie: das Netzgeschäft der Verlage

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Beiträge | 09.12.2017 | Länge: 04:18 Min.

Die deutschen Verleger bringen schwere Geschütze in Stellung, wettern in ihren Zeitungen gegen die "Staatspresse". ARD und ZDF machten ihnen das Geschäft im Netz kaputt - so der Vorwurf. Ist es in der Schweiz auch so? Ein Beitrag von Karl-Dietrich Meurer, Korrespondent in der Schweiz. | audio