Audio: Hans Leyendecker zum Deutschen Kirchentag

WDR 3 Kultur am Mittag. . 07:56 Min. . WDR 3.

Das Motto des in Dortmund beginnenden Deutschen Evangelischen Kirchentags lautet: "Was für ein Vertrauen." Was genau damit gemeint ist, erklärt Hans Leyendecker, Kirchentagspräsident in diesem Jahr. | audio