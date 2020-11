Richard Siegal inszeniert Ballett fürs Internet

"All for one and one for the money" heißt Richard Siegals neue (20.11.20) Tanz-Inszenierung am Schauspiel Köln. Sie ist rein fürs Netz entstanden und das Publikum kann zwischen drei Erzählebenen wählen. Elisabeth Nehring

