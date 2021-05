Reform des Urheberrechts: mehr Pflichten für YouTube & Co

Spätestens am 7. Juni muss in Deutschland ein neues Urheberrechtsgesetz in Kraft treten. Neue Regeln für digitale Plattformen, Nutzer und Urheber. Es gibt Kritik. Markus Will erklärt, worum es geht.

