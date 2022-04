Audio: Private Museen: Das Historische Klassenzimmer in Geilenkirchen

WDR 3 Mosaik. . 04:00 Min. . WDR 3.

In Geilenkirchen-Immendorf steht ein Klassenzimmer, in dem die Zeit still steht. Im Historischen Klassenzimmer finden sich Griffel und Tinte statt Tablets. Silke Oettershagen hat an einer historischen Unterrichtsstunde teilgenommen. | audio