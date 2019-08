Poetische Hommage an Else Lasker-Schüler

WDR 3 Mosaik. . 08:44 Min. . Verfügbar bis 07.08.2020. WDR 3.

Im Wuppertaler Skulpturenpark startet am Freitag das Literaturfestival MEINWÄRTS. Eine poetische Hommage an Else Lasker-Schüler. Im Gespräch Birte Fritsch, die künstlerische Leiterin des Festivals.

