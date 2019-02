Operninszenierung "Schade, dass sie eine Hure war"

WDR 3 Mosaik | 18.02.2019 | 08:49 Min.

An der Deutschen Oper am Rhein war am Wochenende die Oper "Schade, dass sie eine Hure war" zu sehen. Der Komponist Anno Schreier hat inzeniert. Ulrike Gondorf hat die Uraufführung gesehen.

