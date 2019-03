NRW Forum: "Two Rivers" - Zwei Fotografen, zwei Flüsse

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Alec Soth’ Serie "Sleeping by the Missisippi" und Joachim Brohms Serie "Ruhr", die beide Menschen an der Peripherie des Flusses porträtieren. Andrej Klahn hat die Ausstellung gesehen.

