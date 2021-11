Audio: "Im Menschen muss alles herrlich sein" von Sasha Marianna Salzmann

WDR 3 Mosaik. . 03:46 Min. . WDR 3.

Autorin Sasha Marianna Salzmann erzählt in ihrem neuen Roman von vier Frauenschicksalen. Beginnend in den 1970er Jahren in der ehemaligen Sowjetunion, protokolliert der Roman den Verfall des sowjetischen Reichs und endet im Jahr 2015 in Deutschland. Denis Scheck findet: Das zu lesen ist "eine Erfahrung". | audio