Audio: Tanz in NRW: Ballet of Difference Köln

WDR 3 Mosaik. . 04:16 Min. . WDR 3. Von Elisabeth Luft.

Mit dem Ballet of Difference um Richard Siegal ist in Köln der "State of the Art" des zeitgenössischen Tanzes in Europa zu erleben. Das war nicht immer so und ist nach wie vor nicht selbstverständlich. Ein Porträt von Elisabeth Luft. | audio