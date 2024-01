Audio: Gnadenpolitik und präsidiale Begnadigungen

WDR 3 Mosaik. . 05:23 Min. . WDR 3.

In dieser Woche geht es in der Mosaik-Serie um Gnade. Der mit dem Christentum assoziierte Begriff hat auch in anderen Diskursen seine Entsprechungen. In der Kultur, aber auch in der Politik, wie Peter Zudeick schildert. | audio